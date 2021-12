Zusteller in Willich und Krefeld : So kommt die Rheinische Post morgens in den Briefkasten

So kommt die Rheinische Post morgens in den Briefkasten

Krefeld/Willich Für die Leser der Rheinischen Post macht Heinz Albrecht die Nacht zum Tag. Seit mehr als drei Jahren stellt der 57-Jährige die Zeitung zu - und das noch genauso gerne wie am ersten Tag.

„Mein Job macht mir wirklich riesig Spaß“, sagt Heinz Albrecht. Nachts, wenn die meisten Menschen tief und fest schlafen, ist er bereits unterwegs. Erst einmal wird getankt, denn der Zusteller aus Willich stellt fast jede Nacht rund 300 Zeitungen in vier Bezirken zu. „Manchmal übernehme ich auch für Kollegen, die krank geworden sind. Dann bin ich auch an Orten unterwegs, wo ich mich nicht so gut auskenne.“ Doch das sieht der 57-Jährige gelassen. „Ich habe ja mein Navi, und so lerne ich meine Umgebung kennen“, sagt er gut gelaunt.