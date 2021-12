Vorfall in der Krefelder Innenstadt : Einbrecherinnen klauen Seniorin Haustürschlüssel

Krefeld Eine 84-jährige Frau ist am Mittwoch Opfer von zwei Einbrecherinnen geworden. Die beiden Frauen hatten die Seniorin in einem Supermarkt um ihre Schlüssel gebracht.

(bk) Die eine Frau, rund 30 Jahre alt und 1,60 Meter groß, verwickelte die Krefelderin in einem Supermarkt an der Friedrichstraße, Ecke St.-Anton-Straße in ein Gespräch. Während die gepflegte, schlanke Frau mit den dunklen, schulterlangen Haaren und den braune Augen sich in akzentfreiem Deutsch mit dem Opfer unterhielt, nahm ihre Komplizin der Seniorin offenbar die Hausschlüssel aus der Handtasche. Als die 84-Jährige nach Hause kam, waren sie die Zimmer ihrer Wohnung an der Süchtelner Straße durchwühlt. Es fehlte eine fünfstellige Geldsumme.