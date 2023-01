Retterspiel in Krefeld vor 15 Jahren Der kürzeste Cheftrainerjob beim KFC

Klingt chaotisch, ist aber gar nicht so schlimm gewesen, sondern war von langer Hand geplant. Eine Initiative namens „Krefeld wählt“, bestehend aus ganz vielen Uerdinger Fans, war in Verbindung mit der Vereinsführung auf die Idee gekommen, für ein Freundschaftsspiel den Posten des Cheftrainers beim Internetauktionshaus Ebay anzubieten. Der eigentliche Chefcoach, Trainerlegende Aleksandar Ristic, würde für dieses Spiel seinen Stuhl räumen. Ziel war zum einen, durch die Aktion auf die Situation des Clubs aufmerksam zu machen, zum anderen aber auch, viele Zuschauer zum „Retterspiel“ in die Grotenburg zu locken, um mit den Einnahmen das Loch in der Vereinskasse zu stopfen.