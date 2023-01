Austellung zur Gründung Krefelds Krefeld 1373 – Momentaufnahme eines Künstlers

Letzter Ausweg: Aus der Not eine Tugend machen. Da nicht überliefert ist, wie ein Kuhflecken namens Krinfelde 1373 ausgesehen hat, flüchtete sich der Künstler Martin Lersch in eine hochironische Art der Darstellung: Er malte neun Szenen aus dem Gründungsjahr der Stadt und zitierte dabei jede Menge europäische Kunstwerke. Die Stadt Krefeld und die Erinnerung an ihre Geschichte werden so zu einem Akt europäischer Selbstvergewisserung. Man lasse sich also nicht von dem federleichten Strich des Künstlers täuschen: Der Zyklus ist auch ein Statement, ein Bekenntnis zu Europa, wo es großartig ist. So darf ein Jubiläumsjahr anfangen.