Frauenhandball SSV Gartenstadt fordert Revanche bei Adler Königshof

Eine, die beim TV Lobberich glänzte, war die 25-jährige Antonia Dahners. Sieben ihrer insgesamt acht Treffer erzielte die Spielerin mit der Trikotnummer 3 in den ersten 30 Minuten. „Leider hat das, was wir in Halbzeit eins in Lobberich gut gemacht haben, im zweiten Durchgang nicht mehr so gut geklappt. Aber ich kann keiner Spielerin einen Vorwurf machen, denn der TVL gehört nicht ohne Grund zu den Topteams der Oberliga“, sagt Ahmed.