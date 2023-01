Segelklub Bayer Uerdingen Mit Handicap problemlos aufs Wasser

Unter dem Claim „Segeln in allen Lebenslagen“ wird am Gemeinschaftsstand auf der Mese boot deutlich, dass aktives Segeln mit so gut wie jeder Einschränkung möglich ist – ob diese körperlich, geistig oder psychisch ist oder die Sinne betrifft. Auch Vereinsverantwortliche können sich an dem Inklusionsstand informieren, wie ein inklusives Segelangebot aufgebaut werden kann – zahlreiche ermutigende Best-Practice-Beispiele zeigen, dass ein Verein auch mit relativ kleinem Aufwand inklusiv werden kann.