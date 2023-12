68 Seiten „Krefeld, eine Stadt wie Samt und Seide“ Erster Krefelder Stadtführer in Leichter Sprache

Das „Büro für Leichte Sprache – Niederrhein“ der Lebenshilfe Krefeld besteht seit 2019. Es übersetzt Texte in Leichte Sprache oder in Einfache Sprache. Der Verein Lebenshilfe Krefeld betreut mit rund 600 Mitarbeitenden Menschen mit Behinderung und unterhält in Krefeld stationäre und ambulante Dienste.