Handball Die HSG Krefeld ist für das erste Punktspiel des Jahres gerüstet

(hgs) Mit dem Auswärtsspiel beim TuS Spenge eröffnet die HSG Krefeld Niederrhein am Samstag das neue Wettkampfjahr. Der Drittligist will seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen, um vor dem Topduell in Emsdetten (4. Februar) die Chance zu haben, mit einem Sieg wieder auf Platz eins zu stehen. Bis dahin steht auch noch das Heimdebüt am 28. Januar gegen den TuS Opladen auf dem Programm.