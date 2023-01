Stadt ist schnell Sportplätze in Krefeld sind schon gesperrt

Ginge es darum, welche Stadt die Sportplätze am schnellsten sperrt, so hätte Krefeld eine echte Chance auf einen der Spitzenplätze. Am Donnerstag um 12.30 Uhr wurden die Plätze bis Sonntag gesperrt. „Durch Schneefall und Frost sind die Platzanlagen inklusive der Kunstrasenplätze aktuell nicht nutzbar. Sowohl die Rasen- und Tennenplätze als auch die Kunstrasenplätze nehmen durch eine Benutzung Schaden. Zur Folge hätte dies vermehrte Regenerationsarbeiten“, heißt es in einer offiziellen Erklärung der Stadt auf Anfrage unserer Redaktion.