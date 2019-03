Kreisparteitag der FDP: FDP lästert über CDU-Nähe zu Frank Meyer

Beim Kreisparteitag der FDP kritisierte deren Vorsitzender Joachim C. Heitmann die Vorsitzende der Jungen Liberalen und kündigte an, über einen eigenen Oberbürgermeisterkandidaten nachzudenken.

(svs) Die Krefelder FDP hat sich am Samstagabend zu ihrem Kreisparteitag in der Gaststätte Schwarzes Pferd auf der Moerser Straße getroffen. Dabei sprach neben dem als Gast geladenen NRW-Spitzenkadidaten der Partei für die Europawahl, Dr. Michael Terwiesche, auch der Krefelder Parteivorsitzende Joachim C. Heitmann. Er offenbarte dabei zur Stunde der Earth Hour-Demonstration in der Innenstadt durchaus ein Zerwürfnis innerhalb der Partei. Die Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen, Laura Stelzhammer, habe hinsichtlich der Demonstrationen zur Unterrichtszeit gesagt, der Parteipolitische Sprecher, der das Fernbleiben vom Unterricht kritisiert hatte, habe „die Botschaft nicht verstanden“. Die Demonstrationen zur Schulzeit seien „der einzige Hebel, den sie haben, um Aufmerksamkeit zu erregen.“