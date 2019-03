Fußball-Kreisliga A: Hein kehrt mit Linn an die alte Wirkungsstätte zurück

Krefeld In Bockum trifft der Trainer viele alte Bekannte. Der wenig erfreuliche Abschied ist für ihn jedoch kein Thema mehr.

Nach einem kurzen Durchhänger gegen Ende des Jahres ist der FC Hellas Krefeld wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Sonntag geht es gegen die Anrather Viktoria, für die im Jahr 2019 ähnliches gilt. Sie muss allerdings in dem gesperrten Keeper Tim Hildebrandt, der nächste Saison für den SV Vorst spielen wird, und Torjäger Sven Schmitz, der Sonntag die zehnte gelbe Karte sah und gesperrt ist, zwei ganz wichtige Spieler ersetzen. Für Hildebrandt wird Marcel Grabarske im Kasten stehen. Für die Platzherren, die freiwillig auf vier Stammkräfte verzichten, sagt Trainer Sebastian Steinhauer: „Ich habe alles an Bord und wir wollen auf jeden Fall unsere Serie fortsetzen. Das wird ein interessantes Spiel. Aber weil unsere Zweite, die Spitzenreiter in der Kreisliga C ist, ein vorentscheidendes Spiel hat, werde ich vier Mann abgeben.“