Hund in Krefeld : Einbrecher stehlen Chihuahua „Bella“

Diebe stahlen in Krefeld einen Chihuahua (Symbolbild). Foto: Schiffbauer, Lena

Krefeld Offenbar hatten es die Täter in Krefeld gezielt auf den Hund abgesehen: Am Freitag brachen Unbekannte in eine Wohnung ein und nahmen den Chihuahua mit.

Am Freitag zwischen 7.30 und 14.15 Uhr brachen die Täter laut Polizei in die Wohnung in der dritten Etage des Mehrfamilienhauses an der Liebfrauenstraße ein. Dann nahmen sie die einjährige Chihuahua-Hündin Bella mit.

Sie ist nach Angaben der Besitzerin gechipt. Die Täter hatten sie es offensichtlich auf den Hund abgesehen, da nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts weiter entwendet wurde, berichtet die Polizei.

zeugen sollen sich an die Polizei Krefeld unter Telefon 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de wenden.

(top)