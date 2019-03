Dritte Handball Liga : Jäger stoppt besten Sturm der Liga

Torwart Max Jäger zeigte eine starke Leistung und hielt den besten Angriff der Liga bei nur 22 Toren. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Leichlingen Handball-Drittligist HSG Krefeld gewinnt beim TV Leichlingen verdient mit 29:22. Damit steht die Mannschaft von Trainer Ronny Rogawska kurz vor dem Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Die HSG Krefeld steht dicht vor dem Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft. Noch ein einziger eigener Punkt fehlt den Krefeldern, um aus eigener Kraft den Titel klarzumachen, der zur Teilnahme an den Relegationsspielen zur zweiten Liga berechtigt. Am Freitagabend siegte die Mannschaft von Trainer Ronny Rogawska beim TV Leichlingen verdient mit 29:22 (12:13). Den Ausschlag für den Sieg gab eine Strafzeit der Gastgeber in der 36. Minute. Diese nutzten die Eagles zum einem 3:1-Lauf und zogen auf 18:15 davon. Gerade war der Gastgeber wieder komplett, da traf Simon Ciupinski zum 19:15. Als im nächsten Angriff der Gastgeber der starke Torwart Max Jäger einen Siebenmeter von Leichlingens Toptorschützen David Kreckler parierte, war dies bereits eine Vorentscheidung.

Nach dem Erfolg im Rheinisch-Bergischen Kreis könnten die Krefelder bereits am heutigen Samstagabend als Zuschauer den ersten Platz feiern. Sollte nämlich Verfolger SGSH Dragons in Ahlen patzen und mindestens einen Punkt abgeben, wäre den Schwarz-Gelben der erste Rang bereits vier Spieltage vor Saisonende nicht mehr zu nehmen.

Dabei hatte es zunächst nicht nach einem solch klaren Erfolg ausgesehen. Im ersten Durchgang war es ein umkämpftes Spiel in dem die Führung immer wieder wechselte. Kurz vor der Pause lag der Gast gar mit zwei Toren zurück und geriet unter Druck. Doch nach dem Seitenwechsel drehte gerade die Defensive um Jäger auf und hielt die beste Offensive der Liga bei nur noch neun Torerfolgen in den zweiten 30 Minuten. Zeitgleich kam auch der Angriff gegen die aggressiven Gastgeber immer besser in Schwung und netzte seinerseits 17 Mal nach dem Seitenwechsel ein. Damit stand am Ende der 60 Minuten ein vergleichsweise ungefährdeter 29:22-Sieg für die Krefelder, die damit ihren beeindruckenden Lauf in der Saison weiter fortsetzen.

Auffällig ist, dass gerade in den vergangenen Wochen selten ein Spieler offensiv herausragt. Hatten zu Saisonbeginn Max Zimmermann, Kevin-Christopher Brüren oder Tim Gentges noch oft deutlich über zehn Tore geworfen, war es in Leichlingen wie zuletzt so oft vor allem die Kompaktheit, die den Erfolg brachte. Bester Werfer war mit sechs Toren Marcel Görden vor Karl Roosna und Gentges (je fünf).

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht die Emotionen gehabt, die ich mir gewünscht hätte und auch nicht konsequent gespielt. Das war in der zweiten Hälfte viel besser. Am Ende haben wir es souverän heruntergespielt“, sagte Rogawska.