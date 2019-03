Anrather Straße: Es ist entschieden: Keine Ortstafel für Holterhöfe

Das Bild zeigt den leeren Rahmen der Ortstafel, der inzwischen abgebaut wurde. In Zukunft wird kein Schild mehr an der Anrather Straße auf Holterhöfe hinweisen. Foto: Ulrich Strach

Holterhöfe An der Anrather Straße wird kein Schild mehr auf Holterhöfe hinweisen. Die Voraussetzungen dafür wären nicht gegeben. Tempo-50-Schilder regeln stattdessen die Geschwindigkeit.

Die Anrather Straße vor Holterhöfe wird keine Ortstafeln mehr bekommen. Das wurde jetzt im Rahmen eines Ortstermins mit dem Landesbetrieb Straßen NRW, Polizei und Vertretern der Krefelder Verwaltung entschieden. „Alle Beteiligten waren sich einig, dass an der Anrather Straße keine Ortstafeln aufgestellt werden“, schreibt ein Stadtsprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Und weiter: „Die Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung und die Kommentierung geben recht deutlich vor, dass die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind.“

Die Entscheidung sorgt unter Anliegern der Straße für Unverständnis und Wut. „Ich wohne seit 45 Jahren hier und seit 45 Jahren war die Anrather Straße Ortsdurchfahrt. Und das soll nun auf einmal anders sein?“, fragt Anwohnerin Brigitte Sasserath erbost. Für sie ist das Vorgehen von Straßen NRW und Verwaltung eine „Unverschämtheit“. „Die machen mit uns, was die wollen“, sagt Sasserath. „Wir Bürger werden unmündig gemacht. Und uns wird so viel an Lebensqualität genommen.“