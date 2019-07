Die Kräftenachfrage hat sich kurz vor den Ferien stabilisiert : Arbeitslosenquote in Krefeld sinkt auf zehn Prozent

Krefeld Der Arbeitsmarkt zeigt sich stabil.Im Juni wurden in der Region 989 neue sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet.

Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen in Krefeld gesunken. „Die Frühjahrsbelebung erreicht traditionell ihren Höhepunkt“, sagt Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, zur positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes in der Seidenstadt. In Krefeld und im Kreis Viersen waren im Juni 20.787 Männer und Frauen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote in der Stadt Krefeld liegt jetzt bei 10,0 Prozent (Vormonat: 10,2 Prozent, Vorjahr: 10,2 Prozent).