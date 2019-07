Bolzplatz an der Herbertzstraße in Krefeld : Streit um Oppumer Bolzplatz geht in die nächste Runde

Dieses Schild regelt die Nutzung des Bolzplatzes. Nach 20 Uhr und an Sonntagen von 13 bis 15 Uhr darf dort nicht gekickt werden. Eine Altersbeschränkung für Spieler gibt es nicht. Foto: Carola Puvogel

Krefeld An der Frage, ob Hobby-Fußballer einen Bolzplatz für eine professionell aufgezogene Freizeit-Liga nutzen dürfen, scheiden sich die Geister. Bei Anwohnern liegen die Nerven blank, die CDU fordert sogar ein Spiel-Verbot.

Carola Puvogel

Die Fronten im Streit um die Nutzung des Bolzplatzes an der Oppumer Herbertzstraße sind verhärtet: Jetzt fordert die CDU Oppum-Linn in einem Antrag ein Platzverbot für die Spieler der Freizeit-Fußballliga (FFL), die das Gelände an 18 Sonntagen pro Jahr für das Austragen ihrer Hobbyliga-Spiele nutzt. CDU-Fraktionssprecher Thilo Forkel geht sogar so weit, den Platz als „rechtsfreien Raum“ zu bezeichnen. Forkel will erreichen, dass der Platz nur noch von Kindern und Jugendlichen bis zu 14 Jahren bespielt werden darf und nicht, wie aktuell, an Sonntagen und mehreren Abenden in der Woche von in der Mehrzahl erwachsenen Hobby-Kickern.

Die Wohnstätte hat das ehemalige Obdachlosenquartier an der Herbertzstraße in den vergangenen Jahren entwickelt. 500 Menschen sind neu zugezogen, viele haben Einfamilienhäuser gebaut. Foto: Carola Puvogel

Hintergrund: Der Aschenplatz grenzt direkt an das Neubaugebiet, das die Wohnstätte in den vergangenen Jahren Stück für Stück entwickelt hat. Anwohner fühlen sich von den Fußballern gestört. Der Ärger der Anwohner richtet sich nicht nur gegen den regelmäßigen und als zu laut empfundenen Spielbetrieb am Sonntag. „Wir fühlen uns auch von der Wohnstätte hintergangen, die uns die Lage als „Traum-Wohngebiet“ präsentiert hat, das toll und kinderfreundlich sei“, berichtet eine Anwohnerin. Von einem Fußball-Ligabetrieb in unmittelbarer Nähe sei nie die Rede gewesen. „Wir haben uns mit dem Bau unseres Hauses hier bis an unser Lebensende verschuldet und sollen nun Sonntags und an vielen anderen Tagen der Woche unsere Gärten nicht mehr ungestört nutzen und unsere Fenster wegen des Lärms nicht mehr öffnen können?“, fragt eine andere Hausbesitzerin, Mutter von zwei kleinen Kindern. Die Anwohner stellen auch die Frage: „Für wen ist der Platz gedacht?“ Denn Kinder des Wohngebiets haben nach ihrem Empfinden keine Chance, auf dem Gelände zu kicken, wenn dort der Spiel- oder Trainigsbetrieb läuft. „An diesen Tagen trauen wir uns nicht mal, am Gelände vorbei zu gehen, um zum Spielplatz zu gelangen“, schildert eine Mutter ihr Empfinden.

Info Anwohner zerstört Bolzplatz-Tor mit Flex-Trennschleifer Der Streit um den Bolzplatz machte im vergangenen Herbst Schlagzeilen, als ein Anwohner, der in direkter Nachbarschaft wohnt, mit einem Trennschleifer (Flex) eins der Metalltore in Einzelteile zerlegte. Augenzeugen filmten den Mann bei seiner Tat, die er gegenüber unserer Redaktion als „Notwehr“ bezeichnete. Im März wurde ein neues Tor aufgebaut, die Kosten dem Verursacher in Rechnung gestellt.

Vor dem Gelände steht ein Schild, das das Areal als Spielplatz für Kinder bis 14 Jahren ausweist. Die Anwohner leiten daraus her, dass der Bolzplatz nicht von Erwachsenen genutzt werden darf. Die Stadt teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Da das Schild mit der Aufschrift ‚Spielplatz für Kinder bis 14 Jahren’ auch das Ballspielen untersagt, kann dieses grundsätzlich nicht für einen Bolzplatz gelten. Das hier abgebildete Schild ist demnach für den angrenzenden Spielplatz gedacht.“ Ein weiteres Schild, das eine Aufschrift „Ruhezeit von 13 bis 15 Uhr an Sonntagen“ aufweist, regelt nach Auskunft der Stadt den Betrieb auf dem Bolzplatz. Die Anwohnern sagen: „Eine professionell organisierte Hobby-Liga hat auf einem Bolzplatz in einem Wohngebiet nichts zu suchen. Sie bemängeln auch die schleppende Auskunftsbereitschaft der Verwaltung: „Keiner ist zuständig und ansprechbar, wir fühlen uns mit unseren Sorgen allein gelassen.“

Daniel Zilleckens ist Gründer und Organisator der Freizeit Fußballliga. Auf dem Bolzplatz in Oppum tragen fünf der zehn Teams ihre Heimspiele aus. Foto: Carola Puvogel

Daniel Zilleckens ist Initiator und Organisator der Freizeit Fußballliga. Er bestätigt, dass der Platz an Sonntagen für die Ligaspiele genutzt wird. „Fünf der zehn Mannschaften in unserer Liga nutzen den Platz als Heimspielstätte.“ Die Mehrzahl der 180 Ligaspiele findet somit in Oppum statt. Zum Alter der Spieler der Hobbyliga sagt der 31-Jährige: „Von 16 bis nach oben offen sind alle Altersgruppen vertreten.“ Die Hobbyliga geht im August in ihr drittes Jahr. Doch der Oppumer Platz sei schon vor der FFL regelmäßig genutzt worden, „bestimmt seit 15 Jahren, manche spielen hier, seit sie in Pampers waren“, sagt Zilleckens. „Dieser Bolzplatz gehört einfach zu Oppum“, sagt er. Die Mannschaften, die in der Liga ihre Spiele austragen, seien allesamt aus Krefeld. Einige der Teams spielen auf Sportanlagen in Traar oder Linn. „Für die meisten von uns gibt es zu dem Platz in Oppum keine Alternative in Krefeld“, sagt Zilleckens. Gegen das Nutzen von ausgewiesenen Sportanlagen sprächen vor allem die Kosten. „Viele unserer Kicker können sich das nicht leisten“, sagt er. Die Verwaltung habe zugesagt, eine alternative Spielfläche in Elfrath herzurichten. „Das sollte schon vor Monaten passieren“, sagt Zilleckens. Jetzt hat die Verwaltung gegenüber unserer Redaktion signalisiert, dass der Platz fast fertig ist: „Eine Bolzwiese im nordöstlichen Bereich des Elfrather Sees ist inzwischen durch den Kommunalbetrieb mit Fußballtoren ausgestattet worden und wird in den kommenden Wochen noch spielbereit angeglichen“, schreibt die Stadt. Und weiter: „Die Veranstalter der Fußball-Freizeitliga haben der Stadtverwaltung signalisiert, nach der spielfreien Zeit ab September diesen Jahres den Großteil des Spielbetriebes von der Herbertzstraße zum Elfrather See zu verlagern, sodass an der Herbertzstraße im Durchschnitt nur noch ein Spiel pro Sonntag durchgeführt wird. Es wird hierdurch eine Entlastung der aktuell betroffenen Anwohner erhofft. Grundsätzlich bleibt aber festzuhalten, dass eine Nutzung des Bolzplatzes grundsätzlich für Fußballspielende offensteht.“ Der zuständige Dezernent Markus Schön sagt, er wolle sich für einen Interessenausgleich zwischen Anwohnern und Hobby-Kickern einsetzen.

Anwohner fühlen sich auch davon gestört, dass die Fußballer eine angrenzende Fabrikwand nutzen, um mit ihren Bällen dagegen zu schießen. Foto: Carola Puvogel