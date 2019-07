Am Theaterplatz : Künstliche Intelligenz in der Mediothek

Künstliche Intelligenz in der Mediothek

Am Theaterplatz

Krefeld Feriencamp beschäftigt sich Ende Juni mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

(RP) In der dritten Sommerferienwoche von Dienstag, 30. Juli, bis Freitag, 2. August, jeweils von 11 bis 17 Uhr dreht sich in den Studios 1 bis 3 der Krefelder Mediothek am Theaterplatz 2 alles um das Thema You-Tube und MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik).