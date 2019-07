Musikfest „Wall of Sounds“ : Rockige Klänge in den Mauern der Burg

Rockige Klänge in den Mauern der Burg

Musikfest „Wall of Sounds“

Vier Bands spielten bei den „Walls of Sounds“ im Hof der Burg Linn.. Foto: Schalljo

Krefeld Das Musikfest „Wall of Sounds“ begeisterte das Publikum - das allerdings zahlreicher hätte sein können.

Die Sonne blitzt durch die Zinnen des kleinen Wehrturms im Westen der Burg Linn. Ihre Strahlen gehen über die im Burghof an eben der westlichen Seite aufgebaute Bühne hinweg. Auf jener Bühne stehen die Musiker von Pavallion. Die Krefelder Band spielte psychedelic Rock. Sie reißt das Publikum mit. Dieses ist weit weniger zahlreich, als der Auftritt der vier Krefelder verdient hätte. „Es ist eine wirklich coole Location hier. Der Sound im Innenhof ist, wie mir gesagt wurde, auch richtig gut. Leider ist es noch sehr früh und damit auch der Publikumszuspruch nicht so gut, wie er sein könnte“, sagte Bandleader und Sänger Sebastian Dückers nach dem Auftritt.

Und tatsächlich beginnt das Musikfest „Walls of Sound“ mit drei Bands, die im Innenhof der Burg Linn ein Konzert geben, sehr früh. Bereits um 18 Uhr geht es los. Der Grund dafür ist aber keine Fehlplanung, sondern die Gesetzeslage. „Wir sind hier mitten im Naturschutzgebiet. Da gilt quasi: ‚Wer die Nachtigall stört‘. Darum müssen wir Lärm ab 22 Uhr zurückfahren. Ein längeres Konzert hätte ganz anderer Genehmigungen bedurft. Die haben wir leider nicht“, löst Museumsdirektorin Jennifer Morscheiser auf. Sie hatte die Veranstaltung gemeinsam mit Philip Lethen organisiert.

Der wiederum ist Bassist der Band Construction Set, die als zweite auftritt. „Philip hatte die Idee zum Konzert, und von ihm stammt auch der Begriff „Kulturhochburg Linn“. Das Konzert heute ist ein Teil der Veranstaltungsreihe unter diesem Titel“, sagt Morscheiser. Construction Set spielt eine ganz andere Art Musik. Ihr Stil geht eher in Richtung der 80er-Jahre-Musik. Die vier Musiker spielen ebenfalls knapp eine Stunde. Zwischenzeitlich sinkt die Sonne tiefer, der Innenhof der Burg füllt sich zusehends, und die Atmosphäre des Konzerts bekommt immer mehr Festivalcharakter.

„Es ist wirklich toll hier. Der Sound ist der Hammer! Ich würde gern auch einmal hier spielen. Mehr Zuschauer wären toll, aber aus der Sache hier sollte man eine dauerhafte Einrichtung machen“, sagt Robert Taubler. Er ist Bandleader der bekannten Krefelder Cover-Band Planet five. Heute ist er jedoch nur als Besucher da. Darauf angesprochen grinst Morscheiser. „Wir sind schon dabei, über weitere Termine zu sprechen. Mal sehen, was daraus wird.“

Auch beim Auftritt von Construction Set, sowie der letzten Band des Tages, SMOT, bleibt der Besuch weit hinter den Erwartungen zurück. 300 Zuscher dürfen maximal in den Innenhof. Nur gut die Hälfte sind da. Die Fehlenden verpassen drei tolle Bands, deren Krönung einmal mehr der Auftritt von SMOT ist. Die vier Musiker um Sängerin Silja Steffestun-Gottschalk lockten schon eine Woche zuvor 700 Besucher vor den Jazzkeller. Erneut zeigen sie eine tolle Show und begeistern die Zuhörer. Als sie die Lieder ihres gerade erst vorgestellten Albums durchgespielt haben, gehen sie von der Bühne.

So einfach aber lassen die Besucher sie nicht weg. Lautstark fordern sie eine Zugabe, danach eine zweite und dritte. Am Ende treten die Musiker um 22.30 Uhr ab. Eine halbe Stunde Nachtschlaf ging der Nachtigall also doch verloren.