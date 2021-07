Arbeitsmarktzahlen für Juli : Arbeitslosigkeit bleibt in Hilden stabil und geht in Haan weiter zurück

Arbeitslosigkeit bleibt in Hilden stabil und geht in Haan weiter zurück

Hilden/Haan Die Arbeitsagentur im Kreis Mettmann sieht auf dem Arbeitsmarkt Erholung von den Pandemiefolgen. 482 Männer und Frauen aus beiden Städten haben im Juli eine neue Stelle gefunden.

„Der übliche Anstieg der Arbeitslosigkeit insgesamt im Juli ist in diesem Jahr ausgeblieben“, erklärte Wolfgang Mai, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Mettmann am Donnerstag bei der Vorlage der Arbeitsmarktzahlen für Juli. Stattdessen sei diese sogar leicht gesunken. „Dies sind erfreuliche Signale, dass der Arbeitsmarkt von den weiteren Öffnungsschritten profitiert und sich von den Folgen der Pandemie weiter erholt.“ Auch der Personalbedarf nehme weiter zu. Alleine im Juli meldeten Unternehmen aus dem Kreis Mettmann rund 980 freie Stellen. Damit stieg die Zahl der offenen Stellen auf rund 3500, das sind 1000 Stellen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitgeber aus Haan und Hilden meldeten im Juli 158 neue Arbeitsstellen, das sind 50 mehr als vor einem Jahr. Damit sind in der Geschäftsstelle Hilden aktuell 648 freie Stellen gemeldet. Der Bestand erhöht sich somit um 289 Stellen zum Vorjahr. In Haan sind aktuell 988 Menschen arbeitslos, elf weniger als im Juni und 114 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Haan sinkt von 6,2 Prozent im Juni auf aktuell 6,1 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese 6,8 Prozent. In der Stadt Hilden sind aktuell 1935 Menschen arbeitslos, das sind acht mehr als im Juni, aber 176 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Stadt Hilden bleibt wie im Juni bei aktuell 6,3 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese 6,8 Prozent. Im Juli meldeten sich 485 Personen (neu oder erneut) arbeitslos; das sind 41 mehr als vor einem Jahr. Zeitgleich konnten 482 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, das sind 130 mehr als vor einem Jahr