Jobs im Rhein-Kreis Neuss : Hoffnung für den Arbeitsmarkt

Zahlen Im Rhein-Kreis waren im Juli insgesamt 14.645 Menschen arbeitslos gemeldet – das sind 92 mehr als vor einem Monat.

Kommunen Registriert wurden 6537 Arbeitslose in Neuss, 2108 in Grevenbroich, 2000 in Dormagen, 1466 in Meerbusch, 1127 in Kaarst, 633 in Korschenbroich, 523 in Jüchen und 251 in Rommerskirchen.