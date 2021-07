Wirtschaft im Kreis Mettmann : Arbeitsmarkt ohne die übliche Juli-Delle

Gutes Signal am Arbeitsmarkt: Arbeitsagentur-Chef Wolfgang Mai zu den Juli-Zahlen. Foto: Agentur für Arbeit

Kreis Mettmann Leichter Rückgang der Arbeitslosenzahl gilt gutes Zeichen. Die Quote bleibt kreisweit bei 6,7 Prozent. Offenbar wurden mehr Azubis nach der Prüfung übernommen.

Die aktuell leicht sinkenden Zahlen bewertet der Chef der Arbeitsagentur, Wolfgang Mai, positiv: „Der übliche Anstieg der Arbeitslosigkeit insgesamt im Juli ist in diesem Jahr ausgeblieben. Dies sind erfreuliche Signale, dass der Arbeitsmarkt von den weiteren Öffnungsschritten profitiert und sich von den Folgen der Pandemie weiter erholt. Auch der Personalbedarf nimmt weiter zu. Alleine im Juli meldeten Unternehmen aus dem Kreis Mettmann rund 980 freie Stellen.“

Die Kurzarbeit-Statistik liegt nun für März 2021 vor. In diesem Monat haben 13.621 Personen in 2057 Betrieben Kurzarbeitergeld bezogen. Der Anteil der Kurzarbeiter an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sank von 8,9 Prozent im Februar auf 7,0 Prozent im März.