Aktionstag in Mettmann Vom Klassenzimmer raus auf Streife beim „Girls‘ und Boys’ Day“

(am) Mal einen Tag lang in die Berufswelt schnuppern und sehen, wie es ist, in einem sogenannten Männer- oder Frauenberuf zu arbeiten – das konnten Mädchen und Jungen beim „Girls‘ und Boys‘ Day“. In Mettmann hatten sie die Auswahl zwischen unterschiedlichen „Jobangeboten“. Dabei war zum Beispiel die Stadtverwaltung Mettmann. Insgesamt 13 Mädchen und Jungen haben in unterschiedliche Arbeitsbereiche hineingeschnuppert. „So viele Schülerinnen und Schüler hatten wir tatsächlich noch nie“, freut sich Ausbildungsleiterin Sabrina Bennink, die den Girls’ und Boys’ Day in der Verwaltung zusammen mit ihrer Kollegin Felica Frank organisiert hatte. Neben Archiv, Stadtbibliothek und Ordnungsbehörde waren Schülerinnen und Schüler auch im Bürgerservice, in der IT und im Schulamt im Einsatz. Auch in den städtischen Kitas gab es Plätze für den Aktionstag. Kurz vorm Ende des ereignisreichen „Arbeitstags“ überraschte Bürgermeisterin Sandra Pietschmann die Jugendlichen noch mit frischgebackener Pizza sowie einer Urkunde und einer Tasche mit Überraschungen.