Bürger und Unternehmen : Hochwasserschäden: Wülfrather können Soforthilfen beantragen

Wülfrath Die Anträge können im Internet abgerufen und anschließend ausgefüllt an die Stadt Wülfrath geschickt werden. Die Stadt verspricht eine schnelle Bearbeitung.

Soforthilfe können Bürger beantragen, die ihren Hauptwohnsitz in Wülfrath haben und deren Schaden über mindestens 5000 beträgt und nicht durch Versicherungsleistungen gedeckt ist (Eigenerklärung). Die Leistung beträgt 1500 Euro pro Haushalt, zuzüglich 500 Euro je weiterer Person. Maximal wird an einen Haushalt eine Summe von 3500 Euro ausgezahlt. Das entsprechende Antragsformular ist zu finden unter www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-07-22_antragsformular_zu_im_rderl_soforthilfe.pdf, die dazugehörende

Die ausgefüllten Anträge sollten per Post eingereicht werden an: Stadtverwaltung Wülfrath, Büro Bürgermeister, Ayleen Schommer, Am Rathaus 1, 42489 Wülfrath oder per E-Mail an a.schommer@stadt.wuelfrath.de. Die Anträge werden nach Angaben der Stadt Wülfrath dann schnellstmöglich bearbeitet.