Für Unterricht auf Distanz : Wülfrath ruft Fördermittel zur digitalen Schul-Ausstattung ab

Wülfrath Laut dem für Wülfrath zuständigen CDU-Landtagsabgeordneten Martin Sträßer wurden für 189.504 Euro Tablets und Laptops für Schüler sowie Lehrkräfte angeschafft.

Weiteres Geld floss an den Kreis Mettmann als Träger der Berufskollegs und Förderschulen. „Die Zahlen zeigen: die Kommunalverwaltungen und Schulen haben schnell auf die kurzfristig verfügbaren Fördertöpfe reagiert und die Tablets oder Laptops sind bereits bei ihren Nutzern angekommen“, fasst Sträßer die Situation zusammen. „Gleichwohl dürfen wir hier nicht aufhören. Die Digitalisierung der Schulen wird eine Daueraufgabe für Schulträger, das Land und den Bund bleiben. Auch in Zukunft werden wir noch mehr Geld in digitale Infrastruktur und Ausstattung sowie die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer investieren. In den vergangenen fünf Jahren sind insgesamt 4.691.435 Euro an Fördermitteln in die Schulen in Wülfrath geflossen.