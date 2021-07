Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz klettert auf Wert über 25

Kreis Mettmann 21 Corona-Neuerkrankungen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Mittwoch. Die Patientenzahl in Krankenhäusern steigt wieder. In Wülfrath gibt es aktuell keinen Krankheitsfall.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 179 Infizierte erfasst, 18 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 20 (-1; 1 neu erkrankt, 2 genesen), in Haan 6 (-1; 1 genesen), in Heiligenhaus 16 (unverändert, 3 neu, 3 genesen), in Hilden 23 (+3; 4 neu, 1 genesen), in Langenfeld 19 (+1; 1 neu), in Mettmann 8 (+3; 3 neu), in Monheim 16 (+5; 5 neu), in Ratingen 48 (+7; 9 neu, 2 genesen), in Velbert 23 (+2; 4 neu, 2 genesen) und in Wülfrath 0 (-1).