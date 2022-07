NRW-Zahlen steigen, in Krefeld sinken sie : Trotz Corona weniger Gewalt gegen Kinder

Ein junges Mädchen hält sich die Hände vor ihr Gesicht. Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hat unter dem Einfluss von Corona zugenommen. Foto: dpa/Nicolas Armer

Krefeld Die Gewalt in den Familien hat in Zeiten der Corona-Krise stark zugenommen. Das ist belegt. Überraschend ist deshalb der deutliche Rückgang im vergangenen Jahr bei der so genannten Kindswohlgefährdung in Krefeld, die ein Einschreiten erfordert hat.