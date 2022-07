EInzelhandel in Wülfrath : Schmuck aus Epoxidharz bereichert Fußgängerzone

Hier an der Wilhelmstraße 160 bietet Ritu Höhner mit „Sherry’s Imagination“ Epoxidharz-Schmuck und -Kunst ab 6. August an. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Inhaberin Ritu Höhner ist in der Branche keine Unbekannte. Mit „Sherry’s Imagination“ erweiteret sie ihr Online-Angebot um ein stationäres Angebot.

In der Wülfrather Einzelhandelsszene gibt es momentan eine rege Bewegung. Nachdem erst kürzlich zwei Geschäfte mit Kindermode geöffnet haben, steht schon die nächste Neueröffnung in der Wülfrather Fußgängerzone in den Startlöchern: Ab dem 6. August wird Ritu Höhner die Angebotspalette mit ihrem Geschäft „Sherry’s Imagination“ in der Wilhlemstraße 160 erweitern. Sie fertigt mit viel Herz Epoxidharz-Schmuck und -Kunst sowie Wohnaccessoires und -deko an. Das Angebot wird mit Tee, Kerzen, Seifen und Schokolade abgerundet. Die Produkte sind zumeist Unikate.