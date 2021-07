Nahverkehr in Mettmann : Brücke über der Bergstraße muss zum TÜV

Mettmann Am 5. August ist der Termin der Hauptuntersuchung. Autofahrer müssen mit Vollsperrungen rechnen. Die Arbeiten sollen so rasch wie möglich erledigt werden – verspricht die Regiobahn.

Die Brücke über der Bergstraße muss zum Tüv: Am Donnerstag, 5. August, führt die Regiobahn die vorgeschriebene Hauptuntersuchung am Brückenbauwerk durch. Hierzu rollt eine Hubarbeitsbühne herbei, die im Straßenraum aufgestellt werden muss. Daher ist es erforderlich, die Durchfahrt an der Bergstraße in diesem Zeitraum einzuschränken.