Rosenmontagszug in Krefeld : So waren Mottowagen und die Party am Theaterplatz

So waren Mottowagen und die Party am Theaterplatz

Bei schlechtem Wetter, Kälte und Nieselregen, waren die Reihen am Zugweg spärlicher besetzt, als in vergangenen Jahren. Trotzdem, die anwesenden Narren ließen sich die Laune nicht verderben. Einer der Hotspots war der Theaterplatz, auf dem Kabarettist Volker Diefes mit seiner Band Jeck United kräftig einheizte. Schon lange bevor der Zug den Platz passierte, spielten die Musiker und sorgten für gute Stimmung. Als dann endlich der Zug um die Ecke bog und zunächst scheinbar steckenblieb, lockte die Band mit ihrem bekanntesten Lied „Höppe, höppe“, was die Stimmung weiter steigerte. „Das Wetter ist egal. Karneval in Krefeld muss sein. Wir sind gut drauf“, sagten die Exil-Krefelder Marina und Benjamin, die in bunten Kostümen zugegen waren und sichtlich Spaß hatten.