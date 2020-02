Chorkonzert in Krefeld : Caldara vor dem Vergessen bewahren

Krefeld Der Leiter des Niederrheinischen Konzertchores, spricht über das 2. städtische Chorkonzert.

Preiser Diesmal ist ein ganz und gar außergewöhnliches Programm zu erleben – mit dem Requiem und der „Missa dicta reformata“ g-Moll, beides von Antonio Caldara (1670-1736). Mit Sicherheit sind diese Werke in der näheren und weiteren Umgebung noch nie erklungen, vermutlich in Deutschland auch nur zur Entstehungszeit. Lediglich vom Requiem gibt es eine CD-Einspielung aus dem Jahre 2010 mit dem schweizerischen Spezialistenensemble „Musica Fiorita“, welches dankenswerterweise das Material für unsere Aufführungen zur Verfügung gestellt hat und erfreut war, dass sich jemand dafür interessiert.

Preiser Eine ungeheure Kunstfertigkeit, eine in die Tiefe gehende Beseeltheit. Diese Musik will niemals Effekte erhaschen, ist nicht formelhaft und strahlt eine innere Wärme aus. Darüber hinaus ist sie in besonderer Weise am Text orientiert, Caldara war die theologische Aussage sehr wichtig.