Musiker in Krefeld : Martin-Etxebarria: Verspätung wegen Katze Charlotte

Krefeld Ohne seine Katze geht der Kapellmeister der Niederrheinischen Sinfoniker nicht auf Reisen. Auch zu Gastspielen nimmt er Charlotte mit.

„Ich habe zum ersten Mal mit dem spanischen Nationalorchester gearbeitet, es war eine große Freude und Ehre für mich“, sagt Martin-Etxebarria. „Wir haben ein Programm mit der Hymne für großes Orchester von Olivier Messiaen, einem Orgelkonzert von Fernando Buide mit dem Solisten Juan de la Rubia und der Sinfonie in C von Paul Dukas gespielt“, erzählt er begeistert. Nach den drei von ihm geleiteten Konzerten am renommierten Auditorio Nacional in Madrid kehrte der gebürtige Spanier rasch wieder an den Niederrhein zurück, um dort für die Operette „Orpheus in der Unterwelt“ zu proben, die am Wochenende Premiere in Krefeld hatte.