Karneval in Krefeld : Am Rosenmontag zieht ein zwei Kilometer langer närrischer Lindwurm durch die Innenstadt

Foto: dpa

Krefeld Unter dem Motto „All you need is Spaß“ werden sich 1900 Teilnehmer in 67 Wagen sowie 23 Fußgruppen und zehn Musikgruppen ab 12.11 Uhr am Sprödentalplatz in Bewegung setzen. An zehn Stellen wird der Zug kommentiert, unter anderem am Rathaus- und am Theaterplatz.

Wie der Rosenmontagszug in diesem Jahr aussehen wird, gab das Comitée Crefelder Carneval jetzt bekannt. Unter dem Motto „All you need is Spaß“ werden 1900 Teilnehmer in 67 Wagen, 23 Fußgruppen und zehn Musikgruppen ab 12.11 Uhr durch die Krefelder Innenstadt ziehen. Der Zug wird über zwei Kilometer lang sein und über eine Strecke von sieben Kilometern ziehen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr wurde jedoch der Zugweg etwas geändert. Durch eine Karnevalsveranstaltung auf dem Theaterplatz wird der Zug einen kleinen Schlenker machen und entlang des Stadttheaters und der Mediothek über die Carl-Wilhelm-Straße in Richtung Rathaus ziehen. Um die Sicherheit der Teilnehmer zu garantieren, darf die Zugstrecke schon ab sieben Uhr nicht mehr von Pkw befahren werden, ab elf Uhr fahren keine Busse mehr. Albert Höntges, der Zugleiter, berichtet: „Im vergangenen Jahr wurden drei Sicherheitsbeamte angefahren.“ Wegen der Sicherheitsbestimmungen sollen Zugteilnehmer auf Waffenattrappen und Ganzkörperkostüme verzichten. Für Pkw bleiben die Sperrungen wie gehabt, nur der Zug zieht über den Theaterplatz.

Auch wenn die Anzahl der Gruppen in diesem Jahr um drei zurückgegangen ist, wird der Zug dadurch nicht kürzer – im Gegenteil: Die Anzahl der Mitwirkenden stieg, insgesamt gibt es viele große Gruppen. Eine davon sind „Die Akkus“. Die 150 Schüler der Fußgruppe haben Karneval sogar als Unterrichtsfach in der Schule. „Die leben den Karneval“, berichtet Höntges begeistert. „Und wir unterstützen das, um die Jugendlichen an das Brauchtum heranzuführen.“ Im nächsten Jahr, so vermutet er, wird die Gruppe um mindestens 50 weitere Mitglieder angewachsen sein. Eine weitere wichtige Fußgruppe ist der VfR Fischeln. Der Verein feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen „aus Tradition und Leidenschaft“.

In diesem Jahr wird zum ersten Mal das Theater Krefeld Mönchengladbach mitziehen. Das Motto ist: „Theater mit Zukunft“. Passend dazu wird die Gruppe in Star-Wars-Kostümen erscheinen – ohne Waffenattrappen natürlich.

Allein die Gruppe der Prinzengarde wird beeindruckende 500 Meter lang sein und sich aus fünf Festwagen zusammensetzten, die „Los Angeles Turners“ vorweg. An zehn Stellen wird es Zugkommentare geben, darunter am Rathausplatz und am Theaterplatz neben dem Seidenweberhaus.

Der Entwurf des Bundestages, dass ein Reiter nur 15 Prozent des Pferdegewichtes wiegen darf, tritt dieses Jahr noch nicht in Kraft. Stattdessen wird er weiter erprobt. Sollte eines der Pferde sich verletzten, ist eine Tierärztin im Kommandowagen der Polizei bereit, zu helfen. Schon um 14 Uhr werden unter anderem das Oppumer Prinzenpaar, das Kinderprinzenpaar und die Tanzgarde der Linner Burggarde auftreten – um 16 Uhr folgt dann der symbolische Sturm der Alten Weiber aufs Rathaus.

„Bisher ist alles top gelaufen“, fasst Helmut Hannappel die bisherige Session zusammen. Die Wagen seien jetzt schon „in den letzten Zügen“ und werden vermutlich bis Freitag fertig gestellt sein.