Karneval in Krefeld : 60.000 Besucher feiern beim Rosenmontagszug

Krefeld Die starke Polizeipräsenz zeigte Wirkung: Am Rosenmontag und am Tulpensonntag fielen nur vereinzelte Narren negativ auf. Die Beamten sprachen Platzverweise aus und erstatteten diverse Strafanzeigen.

Die Stadt schien am Montag wie ausgestorben. Nur am Zugweg war das anders – ganz anders. Bunt gekleidete Männer und Frauen, Jungen und Mädchen feierten den jecken Rosenmontags-Lindwurm, der sich trotz des Regens unbeirrt durch die Innenstadt schlängelte. Karneval kennt kein schlechtes Wetter. zumindest in Krefeld nicht. Das Nass tat der Fröhlichkeit keinen Abbruch, und, was zumindest genauso wichtig ist, es brachte auch keine Aggressionen zutage.

Die Polizei attestierte den Narren eine große Friedfertigkeit und Feierlaune. 60.000 Besucher schunkelten und sangen während der zwei Kilometer lange Zug mit 1900 Teilnehmer in 67 Wagen sowie 23 Fußgruppen und zehn Musikgruppen gute Laune verbreitete. Pünktlich um 12.11 Uhr setzte er sich am Sprödentalplatz in Bewegung. Getreu dem Motto „All you need is Spaß“ freuten sich die Narren, dass kein Sturm und keine Böen ihren Umzug gefährdete.

Info Nach dem Karneval beginnt die Fastenzeit Als Karneval, Fastnacht, Fassenacht, Fasnacht, Fasnet, Fasching, Fastabend, Fastelovend, Fasteleer oder fünfte Jahreszeit bezeichnet man die Bräuche, mit denen die Zeit vor der vierzigtägigen Fastenzeit ausgelassen gefeiert wird. Die Fastenzeit beginnt mit dem Aschermittwoch und dient der Vorbereitung auf das Osterfest. Der Karneval wird in den Regionen sehr unterschiedlich begangen: Karnevalsumzüge, Musik, Masken und das Verkleiden spielen eine Rolle.

Die Polizei zog eine positive Bilanz. Nur einige Wenige fielen aus dem Rahmen. So sprachen die Beamten 16 Platzverweise überwiegen gegen alkoholisierte Personen aus, vier bekamen eine Anzeige wegen Körperverletzung. Aus dem Rahmen fiel das Verhalten eines Autofahrers an der Blumentalstraße, der in eine gesperrte Straße einfuhr und die Anordnungen des Verkehrskadetten missachtete. Er sei Anwohner und müsse dorthin. Der Kadett sprang zur Seite und brachte sich in Sicherheit, ehe der Autofahrer losbrauste. Die Polizei stoppte ihn. Ihn erwartet eine Strafanzeige. „Unsere starke Präsenz hat Wirkung gezeigt“, betonte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) 29 Bilder So schön war der Rosenmontagszug 2020 in Krefeld.

Das war am Tag zuvor in Uerdingen ähnlich. Auch dort zeigten sich die Jecken überwiegend von ihrer vorbildlichen Seite.

Ein 38-jähriger Rollerfahrer missachtete die Sperrung und fuhr über die Alte Krefelder Straße in Richtung Am Röttgen. Polizeibeamte hielten ihn Uhr an. Bei der Kontrolle bemerkten sie Alkoholgeruch. Den Serben erwartet nun ein Strafverfahren.

Auf der Lange Straße zogen die Beamten eine weitere alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr. Die 33-Jährige stand mit laufendem Motor und ohne Licht auf der Rechtsabbiegerspur der Lange Straße. Währenddessen benutzte sie ihr Smartphone. Als sie während der Kontrolle aus dem Auto stieg, torkelte sie stark und musste sich an ihrem Opel Corsa festhalten. Sie nahmen die Deutsche für eine Blutprobe mit zur Wache und stellten ihren Führerschein sicher. Auf sie wartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei nahm außerdem fünf Jugendliche fest, die einen 16-jährigen Krefelder beraubt hatten. Als der 16-Jährige an der Bushaltestelle „Am Röttgen“ stand, sprachen ihn die Jugendlichen an und forderten unter Androhung von Gewalt seine Wertgegenstände. Der Krefelder kam der Aufforderung nach und händigte der Gruppe sein Handy, Musikbox sowie Pullover aus. Ein Tatverdächtiger zog den Pullover an, dann entfernte sich die Gruppe. Das Opfer sprach kurze Zeit später Polizeibeamte an und berichtete von dem Raub. Im Zuge der Fahndung konnten sie die Tatverdächtigen im Alter von 15 und 16 Jahren im Bereich des Uerdinger Bahnhofs antreffen. Alle Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Spaß an der Freud’ gab’s am Theaterplatz. Foto: Joachi Nießen/Joachim Niessen