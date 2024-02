Jecke Zick im närrischen Dorf Viel los beim Rosenmontagszug in Dabringhausen

Von Meeresgottheiten in Blau schillernden Stoffen bis zu außerirdisch anmutenden Astronauten ganz in Silber waren auch in diesem Jahr der Kreativität bei den Kostümen der Zuggruppen keine Grenzen gesetzt. „Unabhängig, wild und frei, das sind wir im Allerlei“, steht zum Beispiel auf dem Wagen der Dawerkuser Allerlei. Mit ihren kunterbunten Hosen mit Blumenmuster und den runden Brillen in der Optik der 68er haben sich die Jecken ganz im Sinne von „Peace and Love“ gekleidet.