So feiern die Jecken beim Rosenmontagszug

Karneval 2020 in Krefeld

Liveblog Krefeld Der Countdown läuft! In Kürze startet der Krefelder Rosenmontagszug am Sprödentalplatz. Wir berichten aktuell von den buntesten Wagen, den schrägsten Kostümen und den leckersten Kamelle.

In wenigen Stunden wird in Krefeld wieder geschunkelt, getanzt, gelacht und natürlich die leckersten Kamelle gesammelt. In unserem Live-Blog kann das bunte Treiben verfolgt werden.