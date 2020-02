Bekannte Schlagergröße in Krefeld : Lieder von Toni Peeters prägen den Sitzungskarneval

Toni Peeters komponiert und textet fast täglich in seinem Tonstudio an der Martinstraße. Foto: Schoofs

Krefeld Der Komponist und Texter schreibt nicht nur Lieder für Tollitäten, er hilft auch mit Kräutertränken aus.

Im Tonstudio von Toni Peeters an der Martinstraße klingt jede Menge Stimmungsmusik aus den Lautsprechern.Denn seit dem 11.11. geben sich dort viele Karnevalisten die Klinke in die Hand. Jüngstes Beispiel ist das Krefelder Prinzenpaar Dirk I. und Marita I., deren Sessions-Motto-Song „All you need ist Spaß“ und weitere Lieder der Tollitäten aus der Feder von Peeters stammen. Auch Minister oder Gardisten lassen sich vom Profi inspirieren. Seit den 1990er Jahren komponiert und textet Peeters Lieder für Karnevalisten. „Die Zeit mit der GK 1878 und ihrem Komitee Fidele Elf war am schönsten“, sagt der 62-Jährige.