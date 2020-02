Konzerte in Krefeld : Kammerkonzert mit French Connection

Krefeld Am 1. März gibt es ein Wiedersehen mit Kenneth Duryea. Er springt als Pianist bei den Sinfonikern ein.

Beim 4. Kammerkonzert, das am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr im Glasfoyer des Theaters beginnt, wird es ein Wiedersehen und Wiederhören mit Kenneth Duryea geben, dem langjährigen Kapellmeister an den Vereinigten Bühnen, der an der Hochschule für Musik in Köln die Opernklasse betreut. Duryea übernimmt die umfangreichen Klavierparts für den ursprünglich für das Konzert vorgesehenen Pianisten Florian Glemser.