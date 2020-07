Bands in Krefeld : Horst Hansen Trio erhält Förderpreis

Bands in Krefeld

Krefeld Die Initiative Musik unterstützt 95 Musikprojekte aus Jazz und Pop mit insgesamt 1,1 Millionen Euro. Auch die Band aus Krefeld erhält einen fünfstelligen Betrag für neue Musikprojekte.

Der Kreis ist illuster: Mark Forster gehört dazu, auch Johannes Oerding, Tim Bendzko und Wincent Weiss. Sie haben alle als junge, aufstrebende Musiker finanzielle Unterstützung von der Initiative Musik erhalten. Wenn das ein gutes Omen ist, dann steht das Horst Hansen Trio kurz vor dem großen bundesweiten Durchbruch. Die Krefelder Band zählt in diesem Jahr zu den ausgewählten Musik-Acts, die von der Initiative eine fünfstellige Finanzspritze erhalten.

95 Projekte von Pop bis Jazz aus ganz Deutschland werden mit insgesamt 1,1 Million Euro gefördert. „Pro Preisträger gibt es 10.000 bis 12.000 Euro, um ein Projekt zu verwirklichen“, sagt Michael Wallies, Sprecher der Initiative Musik. Es sind Bundesmittel, die für Projekte eingesetzt werden müssen. Das Geld kann in ein neues Album, die Produktion, das Marketing oder die Release-Tour fließen, auch erste internationale Tourneen können so gefördert werden. „Gefördert werden professionelle Newcomer, die schon konzertmäßig unterwegs waren. Für sie ist es ein Anschub, mit der Förderung über die erste schwere Zeit zu kommen, wenn sie von der Musik leben.“

Die Initiative Musik gGmbH ist die zentrale Fördereinrichtung der Bundesregierung und der Musikbranche für die deutsche Musikwirtschaft. Sie unterstützt die Präsentation, Verbreitung und den Export von Musik aus Deutschland im In- und Ausland und fördert „den musikalischen Nachwuchs aus Deutschland, Musiker mit Migrationshintergrund sowie Livemusikclubs“, heißt es in den Statuten. Die Initiative Musik wird getragen von der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) und dem Deutschen Musikrat und von der Bundesregierung gefördert.

Es sind fünf Musiker, die das Horst Hansen Trio bilden. In Krefeld ist HHT Kult, beim Moers Festival, bei der Jazzrallye Düsseldorf und in Berlin kennt man die Band. Sie hat jüngst ihr viertes Album „Live in Japan“ herausgebracht. Die Release-Tour liegt wegen der Corona-Schutzmaßnahmen auf Eis. Da ist ein warmer Geldregen willkommen.