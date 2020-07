Musik in Krefeld : Gartenkonzerte der Sinfoniker gehen weiter

Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker geben Gartenkonzerte für Bewohner der Pflegeheime Foto: NRS

Krefeld Seit April haben Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker Konzerte in 25 Pflege- und Senioreneinrichtungen gespielt. Dieses Engagement wollen sie nach den Theaterferien fortsetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ped) Kultur ist der wichtige Mutmacher in diesen Wochen. So haben es auch die Niederrheinischen Sinfoniker gesehen. Weil sie fanden, dass die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus für die Bewohner von Altenheimen, Pflegezentren und Behindertenwohnheimen besonders gravierend waren, haben sie sich wie verschiedene private Initiativen ab Ende April immer wieder in verschiedenen Formationen auf den Weg zu diesen Einrichtungen gemacht. Mit halbstündigen Kammerkonzerte brachten sie etwas Abwechslung in den neuen Alltag der Bewohner.

Zu Beginn der Theaterferien ziehen sie erste Bilanz. Denn danach, ab Ende August soll dieses Engament fortgesetzt werden. Insgesamt haben die Musiker ab Ende April 25 Einrichtungen besucht. In einigen waren sie mehrfach zu Gast, darunter das Wohnheim St. Peter in Krefeld, das Irmgardisstift Süchteln, das Haus am Buchenhain in Mönchengladbach, die Lebenshilfe Rheydt und das HPZ Hochbend.

„Selbstverständlich fanden diese Konzerte stets unter Beachtung sämtlicher Hygiene- und Abstandsregeln statt. So musizierten die Sinfoniker stets im Freien, die Bewohner hörten in gebührendem Abstand oder von ihren Zimmerfenstern aus zu“, teil Konzertdramaturgin Eva Ziegelhöfer mit.