Krefelder Zoo : Zoo-Studie – 82 Prozent mögen Zoos

Zoos stehen in der Gunst der Deutschen weiter ganz weit vorne. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Zoos stehen immer wieder in der Kritik. Ihre Rolle bei der Arterhaltung wird unterschiedlich gesehen. Diese skeptisch bis ablehnende Haltung findet bei den Deutschen offenbar keine Mehrheit. Darauf machte Petra Schwinn, Sprecherin des Krefelder Zoos, am Donnerstag aufmerksam.

Die Deutschen seien Zoo-Freunde: Eine deutliche Mehrheit befürworte, dass es zoologische Einrichtungen gebe, bewerte deren Artenschutzbemühungen als sehr wichtig und lerne in ihnen Wertschätzung für Tiere kennen, sagte sie und bezieht sich dabei auf das Ergebnis der aktuellen Studie zur Einstellung der Deutschen zu Zoos, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführt hat.

Die zentrale Frage der repräsentativen Studie im Auftrag des Verbandes der zoologischen Gärten war jene nach dem Grad der Akzeptanz. Gefragt, ob sie Zoos in Deutschland befürworten, antworteten 82 Prozent mit „Ja“; lediglich zwölf Prozent der Deutschen lehnen demnach Zoos ab, die übrigen Befragten machten keine Angaben.

Moderne zoologische Gärten hätten sich dem Schutz der schwindenden Biodiversität verpflichtet, indem sie bedrohte Tierarten in Zoos und im natürlichen Lebensraum pflegten und erhielten. Diese gesellschaftliche Aufgabe werde von der deutschen Bevölkerung besonders hoch eingeschätzt. Demnach sagten 65 Prozent der Befragten, dass diese Bemühungen „sehr wichtig“ seien; für weitere 28 Prozent seien sie „wichtig“. Ähnlich verhalte es sich mit dem lokalen Engagement der Zoos: 55 Prozent der Deutschen hielten es für „sehr wichtig“, wenn sich Tiergärten und Zoos direkt in den bedrohten Lebensräumen für die Tiere stark machten, für weitere 36 Prozent sei es noch „wichtig“, so Schwinn. Verbands-Präsident Jörg Junhold (Direktor des Zoos Leipzig) sagt dazu: „Das sind sehr erfreuliche Werte, die sich mit unserem Ansinnen und Selbstverständnis decken: Wir sind als Zoos die Artenschutzzentren der Gegenwart.“