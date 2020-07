Krefeld : Uneinsichtiger Halter muss 75 Euro Bußgeld für streunenden Hund zahlen

Krefeld Der Fachbereich Umwelt- und Verbraucherschutz mahnt Hundehalter in Parks und Wäldern zur Rücksichtnahme. Auch für Wildtiere und deren Nachwuchs sind frei laufende Hunde eine Gefahr.

Das schöne Wetter sorgt weiterhin dafür, dass sich viele Erholungssuchende ins Freie orientierten. Die Untere Naturschutzbehörde der Stadtverwaltung macht deswegen darauf aufmerksam, dass in Feld, Wald und Flur für jedermann Verhaltensregeln gelten. „Dazu gehört die Rücksichtnahme auf andere Erholungssuchende, aber vor allem in den Naturschutzgebieten auch die Beachtung des Landesnaturschutzgesetzes und des Landschaftsplans der Stadt Krefeld“, so ein Behördensprecher. Erkennbar seien diese an den grün-weißen, auf dem Kopf stehenden, Dreiecksschildern mit der Aufschrift „Naturschutzgebiet“.