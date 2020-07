Betrug in Krefeld : Corona-Erkrankung des Sohns vorgetäuscht

Krefeld Ein Trickbetrüger hat sich am Mittwoch, 1. Juli, gegenüber einer 85-Jährigen als ihr Sohn ausgegeben und sie um mehrere tausend Euro gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, rief der Mann die Krefelderin gegen 9 Uhr zu Hause an und gab sich mit heiserer Stimme als ihr Sohn aus. Er leide an Corona und brauche wegen seiner beruflichen Selbstständigkeit finanzielle Unterstützung für die Behandlung. Der falsche Sohn fragte am Telefon, wie viel Geld und Schmuck die 85-Jährige besitze und forderte sie anschließend auf, zur Bank zu gehen und das Geld abzuheben. Weil er selbst ja erkrankt sei, werde er einen Freund schicken, um Geld und Schmuck abzuholen.vGegen Mittag fuhr die Seniorin mit dem Taxi zur Bank und hob mehrere tausend Euro ab. Als sie wieder zu Hause war, nahm ein Unbekannter Geld und Schmuck in Empfang. Erst beim Telefonat mit der Frau ihres wirklichen Sohns bemerkte die 85-Jährige, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war.