Preisträger gesucht : Stadt Wassenberg lobt erneut den Heimatpreis aus

Wassenberg Auch im Jahr 2021 soll das ehrenamtliche Engagement gewürdigt werden. Vorschläge sind bis Ende August möglich, teilt die Stadt mit.

Die drei Engel für Birgelen zeigen nach wie vor, wie das so funktioniert mit dem bürgerschaftlichen Engagement: Vor allem in der Corona-Krise sind Tanja Gohl, Katja Wittner und Kirsten Hanke-Busscher in Birgelen unterwegs, um mit unterschiedlichen Aktionen die Dorfgemeinschaft aufrecht zu erhalten – dafür hat das Trio Platz zwei beim Heimatpreis 2020 der Stadt Wassenberg erhalten.