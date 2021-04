Landesprogramm nutzt der Mühlenstadt : 236.020 Euro für Heimatförderung in Wegberg

236.020 Euro für Heimatförderung in Wegberg

Erkelenzer Land Mit Unterstützung des Landes NRW wurden viele Projekte zur Heimatförderung verwirklicht. Die Mühlenstadt Wegberg profitiert in besonderer Weise.

41 Projekte zur Heimatförderung im Kreis Heinsberg mit einem Volumen von mehr als einer Million Euro wurden 2020 durch das Land NRW gefördert. Die Mühlenstadt Wegberg profitierte in besonderer Weise von der Unterstützung des Landes. Insgesamt flossen 236.020 Euro aus Düsseldorf in die Mühlenstadt, alleine 223.020 Euro kommen der Naturschutzstation Haus Wildenrath zugute.

Insgesamt erhält Wegberg 236.020 Euro für sechs Projekte, Erkelenz erhält 19.000 Euro für acht Projekte, Hückelhoven 5000 Euro für ein Projekt und Wassenberg 13.000 Euro für fünf Projekte. Gefördert werden Projekte von Kommunen, Vereinen, Initiativen und Privatpersonen, die die Heimat erlebbarer und sichtbarer machen. Die NRW-Landesregierung hatte das Heimatförderprogramm erstmals 2018 aufgelegt. Es läuft bis mindestens 2022 und besteht aus fünf Bausteinen: Mit dem Heimatscheck werden kleine Projekte unterstützt, mit dem Heimatpreis können Kommunen besonderes ehrenamtliches Engagement auszeichnen, mit dem Heimatfonds werden Spendenaktionen unterstützt, mit dem Heimatzeugnis werden größere Projekte co-finanziert und mit der Heimatwerkstatt sollen Menschen darüber ins Gespräch gebracht werden, was ihre lokale Identität ausmacht, und dafür sensibilisieren, was sie in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld als Gemeinschaft verbindet.