Auswirkungen auch in Kaarst : West-Verlängerung der Regiobahn nimmt Formen an

West-Verlängerung der Regiobahn nimmt Formen an

Auswirkungen auch in Kaarst

Kaarst/Viersen Nach der unterschriftsreifen Vereinbarung zur Verlängerung der S28 steigen die Chancen auch für Kaarst. Die Stadt hofft auf eine Zusteigemöglichkeit.

Nach intensiven Beratungen haben die Verwaltungsspitzen der Stadt Mönchengladbach, des Kreises Viersen, der Stadt Viersen und der Stadt Willich eine unterschriftsreife Erklärung zur gegenseitigen Unterstützung bei Projekten im Schienennahverkehr ausgearbeitet. Ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung ist die West-Verlängerung der S28 nach Viersen. In den vergangenen Wochen wurde dazu eine gemeinsame Erklärung abgestimmt. Nun müssen nur noch die zuständigen Gremien der Städte und des Kreises zustimmen. Über die Verlängerung der S28 mit Endhaltepunkt im Bahnhof Viersen hinaus umfasst die Vereinbarung eine Reihe weiterer Projekte des Schienenpersonennahverkehrs am linken Niederrhein. Auch die Vereinbarkeit zwischen der S28 und dem Radschnellweg zwischen Krefeld, Willich und Mönchengladbach ist in der Vereinbarung festgeschrieben.