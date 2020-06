Kommunalwahlkampf : FDP-Chef Heitmann will Oberbürgermeister werden

Krefeld Wieder kein Bündnis mit der CDU: Heitmann spricht sich für eine offensive Wohnbaupolitik und will dabei das „Grüne Bauhaus“ zur Marke Krefelds machen. Auffällig ist, dass er die Oberbürgermeisterkandidatin der CDU, Kerstin Jensen schont.

In der Klimapolitik setzt die auf „kleine, aber sehr effektive und sichtbare Maßnahmen, um den Klimawandel in Krefeld, vor allen in der Innenstadt, abzufedern“. Städtebaupolitisch plädiert Heitmann dafür, mit Hilfe des städtischen Grundstücksetats und städtischer Vorkaufsrechte in der Innenstadt investieren und dort bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum durch die Wohnstätte zu entwickeln, auch um den sozialen Niedergang der Innenstadt zu stoppen. Generell spricht er sich für eine offensive Wohnbaupolitik aus, um junge Familien in der Stadt anzusiedeln und so zu verhindern, dass die Bevölkerung schrumpft und demographisch immer älter wird. Besonderheit: Heitmann macht sich für ein „Grünes Bauhaus“ als Krefelder Marke stark, sprich für einen Baustil, der sich am Bauhaus orientiert und klimafreundlich ist.