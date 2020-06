Krefeld : Acht Menschen sind in Krefeld an Corona erkrankt

Krefeld Die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) mussten insgesamt 34 Personen an Haltestellen der Stadtwerke Krefeld ansprechen und die Personalien aufnehmen, weil keine Maske getragen wurde.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Krefeld geht weiter zurück. Aktuell sind nur noch acht Menschen erkrankt, am Vortag war es noch neun. 614 Personen sind genesen. Neue Ansteckungen kamen nicht hinzu, so dass die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen weiter gegen null tendiert. Zwei Erkrankte werden weiterhin in den Kliniken behandelt, jedoch keiner von ihnen auf der Intensivstation. Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, bleibt die Zahl der – seit Beginn der Epidemie – positiv Getesteten bei 644 Personen. Es wurden 7734 Erstabstriche genommen, 2015 Menschen sind oder waren in Quarantäne. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt meldet keine besonderen Vorkommnisse. Die Mitarbeiter mussten 34 Personen an Haltestellen ansprechen und die Personalien aufnehmen, weil keine Maske getragen wurde. Zwölf Mal wurden Bürger an das weiterhin bestehende Kontaktverbot erinnert.