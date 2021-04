Zum Tag der Arbeit : Laumann (CDU) will Tarifflucht bekämpfen

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister fordert Kunden in einer Aktuellen Stunde im Landtag auf, weniger im Internet zu bestellen. Ansonsten könnten im stationären Handel Jobs verloren gehen und gut bezahlte Arbeit durch prekäre Beschäftigung ersetzt werden.

NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will eine Bundesratsinitiative voranbringen, um die Flucht von Arbeitgebern aus Tarifverträgen zu stoppen. „Wir müssen dieses Thema parteiübergreifend besprechen“, sagte Laumann in einer Aktuellen Stunde im Landtag. Nach seinem Willen soll es etwa künftig transparent werden, wenn sich Verbände gegen Tarifverträge wehrten. „Tarifverträge gehören zur DNA unserer Marktwirtschaft“, so Laumann. Es sei nicht in Ordnung, wenn Konzerne nur die schönen Seiten der Marktwirtschaft nutzen wollten.

„Tarifverträge sind oft die einzige Möglichkeit, um ein Abrutschen der Beschäftigten in den Mindestlohn zu verhindern“, betonte der Minister. In vielen Branchen gelinge es den Gewerkschaften aber nicht mehr, mit den Arbeitgebern Tarifverträge abzuschließen. Als Beispiel nannte Laumann den Handel. Auf dieser Branche laste auch deshalb so großer Druck, weil die Internetkonkurrenz den Einzelhändlern so stark zusetze. „Und warum kann der Versandhandel so billig sein? Weil es ein Heer von prekär Beschäftigten gibt“, sagte Laumann mit Blick etwa auf Paketboten und Lagerarbeiter. Hier sei jeder Kunde gefordert, auch in Pandemiezeiten lieber beim Händler um die Ecke zu bestellen.