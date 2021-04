Politik in Radevormwald : Sven Wolf fordert Klarheit über kommunale Steuern

Politik in Radevormwald

Radevormwald Die Reform der Grundsteuer in Städten und Gemeinden komme nicht voran, bemängelt der SPD-Landtagsabgeordnete für Radevormwald. Die schwarz-gelbe Landesregierung müsse sich endlich auf ein Modell einigen.

„Die Städte und Gemeinden mahnen bereits seit längerem und machen Druck auf die Landesregierung, dass sie bei der Grundsteuer-Reform endlich Klarheit bekommen. Dass sich CDU und FDP hier offensichtlich nicht auf ein Modell einigen können und das Thema bis zur Landtagswahl im kommenden Jahr verschleppen wollen, geht gar nicht,“ erklärt Wolf in einer aktuellen Pressemitteilung.

„Die Grundsteuer ist eine der Haupteinnahmequellen der Städte und Gemeinden“, betont der Sozialdemokrat. „Die Grundsteuer mit rund 27 Millionen Euro Einnahmen für den städtischen Haushalt in Remscheid ist im Vergleich zur volatilen Gewerbesteuereinnahmen oder den wechselnden Zuweisung aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz ein wichtiger und verlässlicher Baustein für den städtischen Haushalt. Das Gleiche gilt für Radevormwald in einer Größenordnung von rund vier Millionen Euro. Daher muss dringend eine Regelung her, um diese Einnahmen im Einklang mit der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes zu erhalten.“