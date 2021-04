Kleve : Die Tribüne wird saniert

Die nie fertig gebaute Tribüne beim 1. FC Kleve soll jetzt von außen saniert werden. Später kann mit Fördergeldern der Innenausbau beginnen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Stadt saniert die Außenhülle der FC-Tribüne aus eigenen Mitteln. Das teilte Kleves Kämmerer Willibrord Haas der Politik mit. In der Diskussion um das Sportstadion gab es große Einigkeit und einen Beschluss.

Die kontroverse Diskussion um die Sportanlage Bresserberg und das Gustav-Hoffmann-Stadion hat ein Ende gefunden: Es gibt einen einstimmigen Beschluss für eine Gesamtplanung über das Gelände. Und auch für die Tribüne am Stadion des 1.FC Kleve zeichnet sich eine Lösung ab. Selbst wenn die anders aussieht als zunächst gedacht: Die Stadt wird das bis jetzt nicht fertig gestellte Bauwerk komplett aus eigenen Mitteln sichern und die Außenhülle sanieren. So, wie es im Haushalt für 2021 vorgesehen ist. Das erklärte Kleves Kämmerer Willibrod Haas den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses, der anstelle des Rates in der Stadthalle tagte.

Hintergrund: Eigentlich wollte die Stadt den Tribünenbau komplett sanieren und hatte dafür Fördergelder beantragt. Die gibt es aber jetzt nicht, so dass man zunächst die Außenhülle sichert. Haas hofft, dass man dann beim nächsten Förderreigen zum Zuge kommt und die Tribüne auch im Inneren wird ausbauen können.

Einstimmig beschlossen die Politiker des Haupt- und Finanzausschusses nach sachlicher Diskussion, ein externes Fachbüro mit der Planung der Sportanlage Gustav-Hoffmann-Stadion/Bresserberg zu beauftragen. „Wir haben mit Fachbüros sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie befragen die Vereine, untersuchen den Standort und legen der Politik einen Planungsvorschlag vor“, erklärte Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing den Ablauf. Dieser Lösungsvorschlag werde noch einmal in den Ausschüssen diskutiert und schließlich beschlossen. So geschehen beim Sportzentrum Oberstadt mit der Sportstätte in Materborn und so geschehen auch beim Sportplätzgelände an der van-den-Bergh-Straße.

Vorausgegangen waren der Abstimmung ein Brandschreiben der drei beteiligten Klever Vereine 1. FC, VfL Merkur und TC Rot-Weiss Kleve, die sich nicht genug gehört fühlten, sowie zwei Anträge von SPD und CDU. Beide Anträge versuchten, die Diskussion zu beruhigen und eine gemeinsame Lösung für das künftige Sportzentrum für unter anderem Fußball, Leichtathletik, Schulsport und Angeboten für jedermann zu finden.

Die SPD hatte dazu einen Antrag mit dezidierten Lösungsansätzen vorbereitet, die CDU hatte vorgeschlagen, ein Fachbüro zu beauftragen und ebenfalls Eckpunkte zu den künftigen Planungen formuliert. Beide bezogen sich auf eine Planung, die die beiden Vereine vorgelegt hatten und deren Clou aus der Sicht vieler Politiker darin bestand, dass das Stadion für alle geöffnet werden soll: Für Läufer und Spaziergänger, für Boule-Spieler und Freizeitsportler. Niklas Lichtenberger und Peter Brückner (beide SPD) hatten im Vorfeld die Vorstellung von einem Sport-Park formuliert, der die Umgebung aufwerte und allen nutze.